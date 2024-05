In die im Februar im Sog der US-Immobilienkrise stark eingebrochene Aktie der Pfandbriefbank ist wieder Leben zurückgekehrt. Das im Nebenwerteindex SDax notierte Papier legte innerhalb einer Woche rund neun Prozent zu. Das Geldhaus mit Sitz in Garching bei München legt am morgigen Dienstag (14. Mai) seine Quartalszahlen vor. Eine Kaufempfehlung für die Pfandbriefbank gab es vor ein paar Tagen vom Analysehaus Warburg Research - mit einem Kursziel von acht Euro, ein Plus von fast 60 Prozent zum aktuellen ...

