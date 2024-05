EUR/USD oszilliert am Montag im frühen europäischen Handel in einer engen Handelsspanne um 1,0770. - Das Paar bleibt unterhalb des wichtigen EMA bärisch ausgerichtet. - Der unmittelbare Widerstand liegt im Bereich von 1,0790-1,0800, die anfängliche Unterstützung wird bei 1,0724 gesehen - Das Paar EUR/USD verharrt am Montag zu Beginn des europäischen ...

