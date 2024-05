Die Novavax-Aktie startet mit einem Plus von mehr als 40 Prozent in die neue Handelswoche. Bereits am Freitag sprang das Papier zwischenzeitlich um 150 Prozent an, nachdem der Impfstoffhersteller einen Deal mit Sanofi verkündet hatte. Trotz der jüngsten Kurs-Ekstase sehen die Analysten noch eine Menge Potenzial.Nachdem JPMorgan-Analyst Eric Joseph am Freitag sein Anlagevotum von "Verkaufen" auf "Neutral" geändert hat, rät von den sechs bei Bloomberg gelisteten Experten nun keiner mehr zum Verkauf. ...

