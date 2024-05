Alibaba, eines der führenden Unternehmen im E-Commerce-Sektor, hat jüngst eine neue Investitionsstrategie im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) angekündigt. Das chinesische Unternehmen vergibt Cloud-Gutschriften an Start-ups im Bereich generative KI, um sich so als führende Kraft im globalen KI-Wettrennen zu positionieren. Diese Vorgehensweise ähnelt der von Microsoft Corp mit OpenAI und zielt darauf ab, Alibaba als einen Innovationsführer im Sektor der Künstlichen Intelligenz zu etablieren. Die Investitionen in lokale Versionen beliebter US-Applikationen wie ChatGPT haben bereits zur Entwicklung mehrerer herausragender Projekte geführt. Trotz einer Wachstumsverlangsamung nach staatlichen Einschränkungen strebt der Cloud-Arm von Alibaba neue Umsatzquellen an, indem Ressourcen für das Training von KI-Modellen bereitgestellt werden. Die Cloud-für-Beteiligungs-Methode ist in [...]

