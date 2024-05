Kann der DAX das Rekordhoch halten? Aktien wie Apple, Tesla, Nike, Disney, Alibaba & Co. im Fokus

Anzeige / Werbung

Darauf blicken wir zunächst ausführlich und haben auch die Gewinnserie von 8 Tagen im Dow Jones im Blick. Der Leitindex an der Wall Street schiebt sich damit auf wenige 100 Punkte an sein Allzeithoch heran, Im marktbreiten S&P500 fehlen weniger als 1 Prozent zu einem neuem Rekord. Nur der Technologieindex Nasdaq tat sich etwas schwerer und stieg zwar, aber in geringerem Tempo.

Im Abgleich mit den Anleihebarometer Bund-Future kamen wir auf das Ergebnis, dass die leichteren Wirtschaftsdaten aus den USA eher positiv für eine Zinswende und damit auch für den Aktienmarkt sind. In dieser Woche stehen noch wichtige Inflationsdaten wie die Erzeugerpreise aus den USA und die Verbraucherpreise aus Deutschland, Europa und ebenfalls den USA auf der Agenda.

An der Wall Street waren die Verlierer vor allem wieder nach zurückhaltenden Äußerungen zu den Quartalszahlen bei Einzelwerten stark ausgeprägt. Es gab keine Branche, die per se unter Druck geriet. So konnte der Baumaschinenhersteller Caterpillar von einer soliden Auftragslage profitieren und den Aufwärtstrend in der Aktie fortsetzen.

