Ihr plagt euch immer wieder mit der "Einfügen"-Funktion in Word ab? Das könnte mit diesem Microsoft-Update ein Ende haben. So soll das Einfügen erleichtert werden. Microsoft hat Anpassungen an der "Einfügen"-Funktion in Word vorgenommen, die euch die Arbeit mit Word erleichtern dürften.AnzeigeAnzeige Einfügen ist eine der meistgenutzten Word-Funktionen Bekannt gab das US-Unternehmen das in einem Blog-Beitrag, indem es dort eine Frage stellte, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...