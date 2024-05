Zusammenarbeit ist eine der bisher bedeutendsten Investitionen von Ronaldo

WHOOP, das Human-Performance-Unternehmen, gab heute Cristiano Ronaldo, die legendäre Fußballikone, als offiziellen globalen Botschafter und Investor bekannt. Dies stellt eine der bisher bedeutendsten Investitionen von Ronaldo dar. Ronaldo reiht sich in die wachsende Liste globaler Botschafterinvestoren des Unternehmens ein, einschließlich unter anderem Patrick Mahomes, Michael Phelps, Eli Manning und Rory McIlroy. An diesem Morgen auf Instagram Live angekündigt, bedeutet diese Partnerschaft, dass der globale Wachstumskurs und das Engagement des Unternehmens die Welt der menschlichen Leistungsfähigkeit revolutionieren.

WHOOP announces global partnership with Cristiano Ronaldo. (Photo: Business Wire)

Die Partnerschaft zwischen WHOOP und Ronaldo liegt auf der Hand. Der Erfolg von Ronaldo beruht auf der Besessenheit, Spitzenleistungen zu erbringen. Als Erster beim Training, als Letzter der es beendet ehemalige Teamkollegen sprechen von seinem Streben nach Selbstverbesserung, was auch die treibende Kraft hinter seinem Erfolg war. Cristiano ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Er war der weltweit beste Torschütze im Jahr 2023, ist gegenwärtig der beste Torschütze in der Saudi Pro League und bereitet sich nun auf die Europameisterschaft in diesem Sommer vor. Ronaldo und WHOOP werden eine Partnerschaft bei der Produktentwicklung eingehen und datengesteuerte Erkenntnisse nutzen, um dazu beizutragen, das beste Gesundheits- und Fitnesscoaching für Athleten und die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.

"Cristiano ist seit einigen Jahren Mitglied von WHOOP und es erfüllt uns mit Stolz, unsere Beziehung durch diese Partnerschaft weiter zu stärken", so Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Das unermüdliche Streben von Cristiano nach Verbesserung und Perfektion spiegelt auch unsere Mission wider. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit ihm, um beispiellose Einblicke in seine Trainings- und Erholungsmethoden zu teilen. Gemeinsam stellen wir spannende Produktkooperationen vor, um das WHOOP-Erlebnis für unsere Mitglieder zu verbessern."

Cristiano Ronaldo, einer der großartigsten Spieler in der Geschichte des Fußballs, hat in unterschiedlichen renommierten Fußballligen rund um den Globus beispiellose Erfolge erzielt, einschließlich der Premier League (Manchester United 2003-09; 2021-23), LaLiga (Real Madrid 2009-18), Serie A (Juventus 2018-22) und in jüngster Vergangenheit der Saudi Pro League (Al Nassr 2022 bis heute). Als bester Torschütze in der Geschichte des Verbandsfußballs auf höchstem Niveau weltweit mit 891 Toren und mehr hat Ronaldo sieben Meistertitel und fünf UEFA Champions League Titel gewonnen und ist fünfmaliger Gewinner des Ballon d'Or.

Ronaldo hat auch sein Heimatland Portugal seit 2003 mit der Seniorenmannschaft bei internationalen Wettbewerben vertreten, wobei er bis heute an 206 Spielen teilnahm und 128 Tore erzielte. Seine Beiträge haben Portugal im Jahr 2016 zum Sieg bei der UEFA-Europameisterschaft geführt und im Jahr 2019 zum UEFA Nations League Titel verholfen.

"WHOOP hat mein Leben verändert, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld und ich fühle mich geehrt, dem Team als Investor beizutreten", so Cristiano Ronaldo. "Ich trage WHOOP beim Training, Schlafen und in den Erholungsphasen. Dabei handelt es sich um eines der bedeutendsten Tools, die mich unterstützen, mein Spiel zu verbessern und meine Gesundheit zu überwachen. Ich freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit WHOOP, um die Messlatte bei WHOOP-Merkmalen und dem Coaching weiter höher zu legen."

Die Partnerschaft und Investition von Ronaldo fallen mit der Ankündigung von WHOOP zusammen, seine Verfügbarkeit auf die Gulf Cooperation Council Regionen Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Bahrain zusätzlich zu Hongkong, Israel, Korea und Taiwan auszuweiten. Darüber hinaus wird WHOOP zum Zeitpunkt der Ankündigung seine Versanddienstleistungen auf Indien, Mexiko und Brasilien ausweiten und ein nahtloses Erlebnis für Mitglieder in diesen Märkten gewährleisten.

Für weitere Informationen über WHOOP und Ronaldo besuchen Sie bitte www.whoop.com/cr7.

ÜBER WHOOP

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, bietet einen tragbaren Gesundheits- und Fitness-Coach, der Menschen dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen. Die WHOOP-Mitgliedschaft bietet erstklassige tragbare Technologie, umsetzbares Feedback und Empfehlungen in den Bereichen Erholung, Schlaf, Training und Gesundheit. WHOOP richtet sich an Profisportler, Fortune 500-CEOs, Führungskräfte, Fitnessbegeisterte, Militärbedienstete, systemrelevante Berufe und alle, die ihre Leistung verbessern wollen. WHOOP Unite ist eine umfassende Lösung zur Unterstützung von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen durch Coaching, organisatorische Erkenntnisse und Gesundheitsprogramme. Studien zeigen, dass WHOOP das Verhalten positiv verändern, den Schlaf optimieren und physiologische Biomarker verbessern kann. WHOOP, wurde 2012 gegründet, ist in Boston ansässig und hat bereits mehr als 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht. Die jüngste Finanzierungsrunde machte WHOOP zum wertvollsten eigenständigen Wearables-Unternehmen der Welt. Besuchen Sie WHOOP.com für weitere Informationen und folgen Sie WHOOP auf Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube.

