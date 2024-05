Empatica, ein Pionier in der Entwicklung von digitalen Biomarkern und Überwachung von Patienten durch KI-Unterstützung, und McRoberts, führend in ambulanter Überwachung von physischen Aktivitäten, geben bekannt, dass alle 71 McRoberts-Endpunkte in Empatica's digitales Biomarker-Portfolio und die von der FDA zugelassene Plattform integriert wurden, wodurch das Gesamtangebot auf mehr als 200 steigt.

The FDA-cleared Empatica Health Monitoring Platform will host all 71 McRoberts endpoints, which will be monitored using Empatica's EmbracePlus wearable. With a modular design, it can be worn on the wrist, waist, hip and other locations on the body, providing a range of versatile digital health measures. (Graphic: Business Wire)