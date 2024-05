Lincotek Group ein globaler Lösungsanbieter für die Märkte Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und IGT hat diese Woche Anthony (Tony) Gascon zum Leiter der Global Operational Excellence der Group und zum General Manager von Lincotek Medical US Casting and Machining ernannt. Tony wird an Andrea Colombo, Lincotek Group CEO, berichten.

Lincotek appoints Anthony Gascon as Head of Global Operational Excellence of the Group and General Manager of Lincotek Medical US Casting and Machining (Photo: Business Wire)

In seiner Rolle wird Tony Lincotek dabei helfen, die Umsetzung der Operational Excellence Roadmap zu verstärken und die Steigerung der Effizienz und Kundenzufriedenheit in allen Lincotek-Werken weltweit zu beschleunigen.

"Ich freue mich, zu einem sehr spannenden Zeitpunkt zu Lincotek zu stoßen", kommentierte Tony Gascon. "Das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne, seine Präsenz auf dem globalen Markt auszubauen, und dies ist eine großartige Gelegenheit für mich, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die Lösungen zu liefern, die unsere Kunden rund um den Globus benötigen."

Andrea Colombo, CEO der Lincotek Group, sagte "Tony wird solide Führungsqualitäten und Fähigkeiten in Bezug auf operative Exzellenz in das Unternehmen einbringen. Dies wird ein Schlüsselfaktor für Lincotek sein, um unsere Kunden und unsere Wachstumsstrategie besser zu unterstützen. Wir bei Lincotek sind fest entschlossen, unseren Kunden auf allen Märkten, die wir bedienen, den bestmöglichen Service zu bieten."

Tony hat einen Abschluss in Wissenschaft, Elektrotechnik und Elektronik und verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung im operativen Geschäft. Dies reicht vom Plant Manager über Executive GM Global Operations für Lean Manufacturing und Supply Chain, Executive GM für Global Supply Chain Strategy bis hin zur Führung mehrerer Werke bei GE Healthcare. Vor seiner Zeit bei GE Healthcare verbrachte Tony mehrere Jahre als Offizier eines Atom-U-Boots in der US Navy.

Über Lincotek Lincotek ist ein globaler Lösungsanbieter für Dienstleistungen in Nischenmärkten wie Industriegasturbinen, Luft- und Raumfahrt und medizinische Geräte sowie ein führender Hersteller von industriellen Beschichtungsanlagen und einer der angesehensten Produzenten im Bereich der additiven Fertigung. Die Group ist in Familienbesitz und beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 20 Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien lincotek.com

Contacts:

Medienkontakt: Francesca Pedrotti, Head of Global Communication Lincotek marketing@lincotek.com, +39 345 6203212