Der Marktführer im Bereich Payroll Tech tätigt eine strategische Investition in Innovation

Mercans, der Weltmarktführer im Bereich der Payroll-Technologie, gab bekannt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten seine F&E-Ressourcen im Global Innovation Center verdreifacht und die Einführung von technologischen Verbesserungen seiner innovativen Payroll-Technologie erheblich beschleunigt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240513050386/de/

Payroll technology Leader Triples Its Global Payroll Innovation Center Resources (Graphic: AETOSWire)

Dies folgt auf die kürzlich vorgenommene Einführung der hochmodernen globalen Brutto-Netto-Berechnungsmaschine G2N Nova. Die zustandslose Anwendungsarchitektur wurde bislang noch nie erfolgreich in der globalen Payroll-Branche eingesetzt, und G2N Nova ist die einzige Payroll-Engine, die in der Lage ist, 100 genaue Brutto-Netto-Berechnungen für über 100 Länder zu erstellen. Außerdem erfolgt dies über eine einzige, native Plattform in Echtzeit, ohne dass Personal Identifiable Information (PII) der Kundenressourcen benötigt werden.

Mit dieser Rechenmaschine hat G2N Nova zudem den Grundstein für die Integration der Blockchain-Technologie in den Payroll-Prozess gelegt, die eine sofortige und zu 100 fälschungssichere Überprüfung von Lohnberechnungen und Zahlungen ermöglicht. Mit diesem revolutionären Ansatz wird eine dauerhafte, unveränderliche Aufzeichnung von Payroll-Transaktionen und -Beträgen in Echtzeit geschaffen, die eine solide Grundlage für Dritte, einschließlich Finanzinstitute und Steuerbehörden, darstellt.

Die jüngste Einstellungsoffensive von Mercans hat zum Ziel, diese Innovation zusammen mit dem Aufbau eines Ökosystems rund um die Integrationsfähigkeit zu unterstützen, futuristische Technologien wie dynamische, hyperintelligente Datenparser, die ausschließlich für die Payroll-Branche entwickelt wurden, weiter zu entwickeln und zu verbessern und KI und ML in die Payroll-Verarbeitung einzubinden. Mercans plant außerdem, sich in naher Zukunft auf den Einsatz von KI beim Laden und Nachbearbeiten von Daten zu konzentrieren, da diese Bereiche vergleichsweise wenig automatisiert sind.

Während viele Anbieter von Payroll-Systemen maschinelles Lernen für die Automatisierung von Aufgaben einsetzen, erweitert Mercans diesen Ansatz durch die Implementierung von Robotic Process Automation (RPA) für die automatisierte Validierung von Payroll-Daten und die Verwaltung digitaler Prozesse in Echtzeit.

"Der Einsatz von KI im Fallmanagement wird in der Zukunft weit verbreitet sein. KI wird schon jetzt für diese Funktion eingesetzt und wir erforschen zum Beispiel die Verwendung von Large Language Models, um naturalistische Service-Bots zu entwickeln", so Martin Kangur, Deputy CTO von Mercans.

"Angesichts des rasanten Fortschritts der KI-Fähigkeiten ist es wichtig für Unternehmen, über die richtigen Datenschutzprotokolle zu verfügen. Beispielsweise müssen sie wissen, welche Daten gespeichert werden, wo sie aufbewahrt werden und in welchen Ländern ihr Unternehmen als Datenverantwortlicher oder -verarbeiter gilt. Sobald KI im Spiel ist, wird dieser Prozess noch komplexer, vor allem, wenn die KI-Tools nicht vollständig vom eigenen Unternehmen kontrolliert werden", erklärt Tatjana Domovits, Group CEO, Mercans.

Über Mercans

Mercans ist ein weltweit führender Anbieter von Payroll-Technologie. Mit der revolutionären globalen Payroll-Engine G2N Nova von Mercans können Unternehmen und HCM-Anbieter Brutto-Netto-Berechnungen in über 100 Ländern durchführen.

Weitere Informationen zu dieser Innovation finden Sie unter mercans.com/g2n

LinkedIn

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240513050386/de/

Contacts:

Mohsin Khan

hello@mercans.com

Berkeley Square House, 2. Stock, Berkeley Square, London, UK.