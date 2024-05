Graminex, L.L.C. meldet die Veröffentlichung einer expertengeprüften klinischen Studie zu Graminex Flower Pollen Extract für Frauen mit Harninkontinenz und zur Verbesserung der Harngesundheit in Current Urology. Die Studie wurde als randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie konzipiert, um die Wirksamkeit von Graminex Blütenpollenextrakten an 114 gesunden Frauen mit Harninkontinenz zu untersuchen. Dabei wurde in der Graminex RCT Fem UI-Studiengruppe eine signifikante und deutliche Verringerung des Schweregrads der Harninkontinenz festgestellt, ebenso wie eine signifikante Verringerung des stressbedingten Harnverlustvolumens in der PollenBerry-Studiengruppe. Die vollständige Fassung ist erhältlich unter: Current Urology Originalartikel.

"Viele Frauen leiden im Verlauf ihres Lebens unter Harninkontinenz, sei es nach der Geburt, in den Wechseljahren oder als Folge des natürlichen Alterungsprozesses. Derzeit sind nur wenige natürliche Mittel auf dem Markt, um die Symptome der Harninkontinenz zu lindern. Nach dieser expertengeprüften Veröffentlichung kann Graminex nun ein natürliches Produkt anbieten, das die Lebensqualität von Frauen verbessert, wenn es am dringendsten gebraucht wird", so Colleen May, CBO.

Über Graminex , L.L.C.

Graminex,L.L.C. ist der führende Hersteller von natürlichem und lösungsmittelfreiem Graminex Flower Pollen Extract. Graminex besitzt und bewirtschaftet mehr als 6.500 Hektar Ackerland im Nordwesten Ohios, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Die Wirkstoffe von Graminex werden zur Verwendung für Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, Pharmazeutik, Lebensmittel und Hautpflege angebaut und verarbeitet. Graminex vertreibt eine eigene Markenlinie von Rohstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln mit den Schwerpunkten Prostatapflege, Harnpflege, Unterstützung der Wechseljahre und Hautpflege.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Graminex, L.L.C., Colleen May unter +1 (419) 278-1023 oder per E-Mail an graminex@graminex.com. Besuchen Sie uns auf www.graminex.com.

Contacts:

Colleen E. May

Chief Business Officer

bugs@graminex.com

+1 (419) 278-1023