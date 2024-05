NielsenIQ (NIQ), der Weltmarktführer im Bereich Messung und Datenanalyse, gibt bekannt, dass "NIQ Ask Arthur" ein bahnbrechendes GenAI-basiertes Tool - in NIQ Discover integriert wurde. Diese transformative Lösung erlaubt eine KI-gesteuerte globale Suche und personalisierte Empfehlungen, die die Datenanalyse rationalisieren und eine fundierte Entscheidungsfindung erleichtern. Die Einführung von "NIQ Ask Arthur" ist ein wichtiger Meilenstein für NIQ Labs. NIQ Labs hat sich als Innovationsmotor positioniert und ist bereit, die Zukunft der Innovation zu beschleunigen, indem es Kundenprobleme löst und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. In Verbindung mit Investitionen greift NIQ Labs auf eine Vielzahl von Datenbeständen zurück und verwendet intuitive Business-Intelligence-Tools und prädiktive Analysen, die von generativer KI (GenAI) und zuverlässiger Datenwissenschaft angetrieben werden und die nächste Ära innovativer Produkte einläuten.

Mit den konversationellen KI-Funktionen von "NIQ Ask Arthur" können die Nutzer tiefere Einblicke in Datensätze gewinnen, wodurch datengestützte Entscheidungen revolutioniert werden und das Engagement von NielsenIQ für innovative Analytik deutlich wird.

NIQ Discover, eine fortschrittliche Datenvisualisierungslösung, beschleunigt den Zugang zu Erkenntnissen für Konsumgüterhersteller und Einzelhändler. Die Lösung eröffnet neue, benutzerfreundliche Wege zu Erkenntnissen, indem sie die Leistungsfähigkeit von On-Demand-Daten über mehrere Datensätze hinweg einsetzt. NIQ Discover wurde entwickelt, um Konsumgüterhersteller und Einzelhändler dabei zu unterstützen, schneller zu aussagekräftigen Erkenntnissen zu gelangen und die für ihr Geschäft relevanten Daten auf einer einzigen, zentralisierten Plattform zu messen und zu verfolgen.

NIQ Ask Arthur in NIQ Discover verbessert die Erkenntnisgewinnung, sodass Nutzer auf effiziente Weise wertvolle Informationen erkennen können, die die Markengeschichte bereichern und den Datenzugang demokratisieren. Bestehende und neue Nutzer können sinnvolle Informationen, Trends und Muster aufdecken, die sonst vielleicht übersehen würden, und werden so zu den relevantesten Bereichen der Analyse geführt. Bei NIQ bieten wir den Full View und halten den höchsten Standard in Bezug auf Datengenauigkeit und -qualität ein. GenAI hilft den Nutzern von NIQ Discover, verschiedene Formate zu entschlüsseln und komplexe geschäftliche Fragen zu beantworten.

"Die Vision, KI zur Unterstützung der Datenanalyse und des Storytellings zu nutzen, ist unglaublich stark. Die Demokratisierung des Zugangs zu Daten und Analysen ist entscheidend, um Nutzern zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Innovationen voranzutreiben. "NIQ Ask Arthur" erschließt die Macht der Analytik auf der Discover-Plattform", so Troy Treangen, Chief Product Officer, NIQ.

NIQ Ask Arthur in Discover ermöglicht es Nutzern, Zeit zu sparen, indem proaktiv Einblicke vorgeschlagen werden und die Datennavigation durch ein nahtloses, auf konversationelle KI gestütztes Erlebnis vereinfacht wird.

Durch die Investition von NIQ in die innovative NIQ Discover Plattform, in Kombination mit unseren vielfältigen Datentypen und unserer umfassenden Branchenkenntnis, bietet NIQ Ask Arthur seinen Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert.

NIQ ist optimal aufgestellt, um Daten und die geschäftlichen Fragen zu verstehen, die Marken helfen, ihre Geschichte zu erzählen. Die Agilität und die schnellen Implementierungsstrategien des Unternehmens haben einen bemerkenswerten technologischen Fortschritt ermöglicht. Im vergangenen Jahr verzeichnete die NIQ Discover Plattform ein bemerkenswertes Wachstum und stieg von 2.500 Nutzern im Januar 2023 auf heute beeindruckende 40.000 Nutzer in 71 Ländern an, was die enorme technologische Expansion von NIQ verdeutlicht. Diese Fähigkeit, Technologien schnell zu implementieren, die Nutzerbindung zu verbessern und eine globale Präsenz zu etablieren, unterstreicht NIQs unvergleichliche Agilität und Innovation in der Tech-Branche. Durch diese Fortschritte wird ein schnellerer Einblick in unterschiedliche Branchen, Kanäle und Produkte ermöglicht, was zu einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit führt, um den Full View zu liefern.

Über NIQ

NIQ ist das weltweit führende Consumer-Intelligence-Unternehmen, das das umfassendste Verständnis für das Kaufverhalten der Verbraucher liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Mit dem Zusammenschluss von NIQ und GfK im Jahr 2023 wurden die beiden Branchenführer mit unvergleichlicher globaler Reichweite zusammengeführt. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern vertreten und repräsentiert 97 des weltweiten BIP. Mit einem ganzheitlichen Blick auf den Einzelhandel und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ die Full View.

