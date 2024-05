MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google wird bei seiner Entwicklerkonferenz am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) einen Ausblick auf künftige Software und Funktionen geben. In diesem Jahr wird von der Google I/O ein noch stärkerer Fokus auf Künstliche Intelligenz erwartet. Unter anderem dürfte Google seine Suchmaschine mit weiteren KI-Funktionen verbessern, die schneller konkrete Antworten auf Fragen liefern.

Der Internet-Konzern setzt bereits im Wettbewerb mit ChatGPT und anderen KI-Programmen auf seine Software Gemini, die Text und Bilder verstehen kann. Mehrere KI-Startups versuchen, Google stärker Konkurrenz bei der Internet-Suche zu machen, konnten die Dominanz des Internet-Riesen in dem Geschäft aber bisher nicht ernsthaft in Frage stellen. Google selbst führt unterdessen eine Funktion ein, bei der es für eine Internet-Suche reicht, ein Objekt auf einem Foto oder Worte auf dem Smartphone-Display einzukreisen.

Traditionell gibt es bei der Google I/O auch einen Ausblick auf die Neuerungen in der nächsten Version des Mobil-Betriebssystems Android, mit dem unter anderem Telefone von Samsung und die hauseigenen Smartphones der Marke Pixel laufen. Anders als etwa der Chipkonzern Nvidia blieb Google in diesem Jahr dabei, die Entwicklerkonferenz weiterhin hauptsächlich in einem Online-Format abzuhalten. Zugleich gibt es am Hauptquartier in Mountain View ein Event für einige Entwickler und Medien./so/DP/men