© Foto: Bildagentur-online/Fischer | Bildagentur-online/Fischer - picture alliance



Während Gold und Silber derzeit etwas konsolidieren, setzt Kupfer seine Preisrallye in beeindruckender Art und Weise fort. Jetzt wurde ein frisches Kaufsignal generiert.Kupfer mit weiterem Schub Während der Ausbruch über die wichtige Widerstandszone um 4,5 US-Dollar / lb zunächst etwas schleppend anlief, kam zuletzt enorme Dynamik in die Aufwärtsbewegung. Nun kann alles sehr schnell gehen. Aktuell notiert Kupfer im Bereich von 4,75 US-Dollar. Das erklärte Bewegungsziel - der markante Widerstandsbereich um 5,0 US-Dollar - rückt immer näher und dürfte bereits eine gewisse Anziehungskraft ausüben. Was treibt den Kupferpreis? Die Aussicht auf ein Defizit wirkt maßgeblich preistreibend und …