Die Burggraben-ETFs von Morningstar sind sehr beliebt. Denn sie setzen auf Aktien, die die Börse langfristig outperformen. Nun gibt es aber überraschende neue Ergebnisse: Deswegen sind die Morningstar Burggraben-ETFs so beliebt Ein Unternehmen hat einen Burggraben, wenn es einen schier uneinholbaren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz hat. Das kann technisches Know How sein, das kann Preissetzungsmacht wie bei Apple sein, ein Lock-In Effekt wie bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...