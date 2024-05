Die peruanischen Agrarexporte (traditionelle + nicht-traditionelle) beliefen sich in dem ersten Quartal (Q1) 2024 auf insgesamt 2.383 Millionen USD, was einem Anstieg von 8,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, so berichtet Agraria.pe basierend auf Daten der Außenhandelsgesellschaft von Peru (Comex Perú). Von Januar bis März dieses Jahres erreichten...

Den vollständigen Artikel lesen ...