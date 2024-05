FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/) freut sich, den Launch von Foxit for Salesforce | Document Generation & eSign (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/integrations/salesforce/) auf Salesforce AppExchange bekanntzugeben, einem führenden Marktplatz für Partner-Apps und Expert*innen, der Kund*innen ermöglicht, lückenlose Dokumenten-Workflows zu erstellen und zu automatisieren. Foxit for Salesforce | Document Generation & eSign ist auf AppExchange verfügbar. Mehr erfahren Sie unter https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000JChbkUAD.Foxit for Salesforce | Document Generation & eSignFoxit Document Generation & eSign ist eine vollständige und sofort umsetzbare Lösung für End-to-End-Dokumenten-Workflows innerhalb des CRMs eines Unternehmens. Die Foxit-Integration bietet Unternehmen und ihren Teams eine bedarfsgerechte Dokumentenerstellung, rechtsverbindliche eSignatur-Tools und Signatur-Workflows, modernste globale Sicherheit und Compliance, detaillierte Dokumentenverfolgung, vollständige Prüfpfade und vieles mehr. Die leistungsstarke Lösung ist so konzipiert, dass sie jeden gewünschten Workflow innerhalb des Salesforce CRMs unterstützt, einschließlich der Standard-Workflow-Automatisierung. Sie kann zudem in Salesforce Flows integriert werden, was Teams eine schier endlose Anzahl von Automatisierungsoptionen bietet.Die Integration von Foxit Document Generation & eSign mit Salesforce bietet die Möglichkeit, Dokumenten- und eSign-Workflows in Sekundenschnelle mit Salesforce Flows zu automatisieren. Die erweiterten benutzerdefinierten "Aktionen und Trigger" der Lösung veranlassen die Dokumentenerstellung, den Versand, die Feldaktualisierung, das Zurückschreiben von Daten und vieles mehr an jedem beliebigen Punkt des Workflow-Szenarios. Das Einstellen von Erinnerungen, Benachrichtigungen, Informationsaktualisierungen etc. ist jetzt einfacher als je zuvor und kann in entscheidenden Momenten während des Dokumentenprozesses ausgelöst werden.Kommentare zu dem Launch- "Wir wollten die Erwartungen der Unternehmen übertreffen, indem wir die erstklassigen Funktionen von Foxit zur Dokumentenerstellung und eSignatur in Salesforce integrieren, und das ist uns mit Foxit for Salesforce gelungen", sagt Susana De Abrew, Chief Strategy Officer bei Foxit. "Geleitet von Kundenfeedback und Erkenntnissen aus dem Dokumenten-Workflow haben wir eine wertvolle Lösung entwickelt. Jetzt können Foxit-User*innen mühelos sichere, konforme und rechtsverbindliche Dokumentenprozesse innerhalb der führenden CRM-Plattform implementieren. Darüber hinaus bereichert Foxit for Salesforce das Angebot unserer Partner*innen mit einer leistungsstarken, unkomplizierten Integration in ihre Foxit-Lösungssuite."- "Foxit for Salesforce ist eine willkommene Ergänzung zu AppExchange, da es die Business Transformation von Kund*innen vorantreibt, indem sie es den User*innen ermöglicht, nahtlos und sicher Dokumenten- und eSigning-Workflows zu erstellen", sagte Alice Steinglass, Executive Vice President und General Manager, Platform, von AppExchange. "AppExchange entwickelt sich ständig weiter, um den Kund*innen die richtigen Apps und Expert*innen für ihre Geschäftsanforderungen zu vermitteln."Salesforce, AppExchange und andere gehören zu den Marken von Salesforce.com, Inc.Über Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange, ein führender Enterprise-Marktplatz für Partner-Apps und Expert*innen, ermöglicht Unternehmen, Entwickler*innen und Unternehmer*innen, sich auf völlig neue Weise zu entwickeln, zu vermarkten und zu wachsen. Seit dem Start im Jahr 2006 ist die Plattform auf mehr als 8.000 Apps und Expert*innen angewachsen, die von über 12 Millionen Kund*innen installiert wurden. AppExchange verbindet Kund*innen aller Größen und Branchen mit installationsbereiten oder anpassbaren Anwendungen und Salesforce-zertifizierten Berater*innen, um jede geschäftliche Herausforderung zu lösen.Zusätzliche Ressourcen:- Folgen Sie Salesforce auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/salesforce/) und X (https://twitter.com/salesforce)- Folgen Sie Foxit auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/foxit-esign/) und X (https://twitter.com/foxiteurope)Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit bietet benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Dienste, mit denen User*innen Dokumente mit den integrierten PDF Editor (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/)- und eSign (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Lösungen erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben können - von überall und auf jedem Gerät. Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat weltweit bereits mehr als 485.000 Kund*innen, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/ (https://www.foxit.com/de/).Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. 