TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Mai

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q (10:00 Hauptversammlung) 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April, Arbeitslosengeldbezieher, Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 09:00 DE/DIHK-Präsident Adrian, stellvertretender DIHK-Hauptgeschäftsführer Dercks, Pressegespräch über Fachkräfte im Vorfeld des IHK-Tages 2024, Berlin *** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV *** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV *** 10:00 DE/K+S AG, HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV 10:00 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahrespressekonferenz 10:10 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Panel bei der Start-up-Konferenz Deep Tech Momentum 2024, Berlin 11:00 DE/Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Hüther, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Dullien, Pk zu Vorstellung der Studie "Herausforderungen für die Schuldenbremse - Investitionsbedarfe in der Infrastruktur und für die Transformation", Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: 45,9 Punkte zuvor: 42,9 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -76,3 Punkte zuvor: -79,2 Punkte 11:25 SE/Bundeskanzler Scholz, schwedischer Ministerpräsident Kristersson, Pressekonfernenz nach gemeinsamen Gespräch *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q 13:00 DE/FDP-Fraktionschef Dürr, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis 1Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm vorläufig: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Grußwort mit anschließender Diskussion beim Deutschen Stiftungstag, Hannover *** 14:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz zu "Weichenstellungen für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum" *** 16:00 NL/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Diskussion bei Foreign Bankers Association (mit EZB-Ratsmitglied Knot) *** 17:45 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1Q ===

