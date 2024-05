© Foto: Alibaba - Alibaba



Wie es um die technische Situation der Aktie von Alibaba bestellt ist, soll vor den am Dienstagmittag erwarteten Zahlen eine Chartanalyse klären.Es ist die Woche der chinesischen Geschäftsberichte. In den kommenden Tagen werden etliche Quartalszahlen erwartet, darunter neben Suchmaschinenanbieter- und KI-Spezialist Baidu und Online-Händler JD.com auch die vielbeachteten Zahlen des E-Commerce-Riesen und Cloud-Spezialisten Alibaba. Dessen Geschäftsbericht gilt aufgrund der hohen Reichweite des Unternehmens als Stimmungstest für die chinesischen Verbraucherinnen und Verbraucher einerseits sowie andererseits der wirtschaftlichen Gesamtlage des Reichs der Mitte. In der Aktie selbst wird nach …