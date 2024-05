Apple könnte bald eine neue Ära mit OpenAI einläuten und damit eine Wende im elektronischen Spielfeld markieren. Der Technologieriese steht kurz vor einer Einigung, um künstliche Intelligenz des Start-ups in das iPhone zu integrieren. Die Gespräche zielen darauf ab, die Chatbot-Technologie von OpenAI in das kommende iOS-Update zu integrieren, was bedeutet, dass AI-basierte Funktionen möglicherweise schon bald Teil des iPhones werden könnten. Aufmerksamkeit erregt auch Intels Fortschrittsgespräch über den Bau einer 11-Milliarden-Dollar-Chipfabrik, während Arm Holdings künstliche Intelligenz-Chips entwickelt, um von der immensen Nachfrage zu profitieren.

Börsenbewegung und Handelseinflüsse

In einem anderen Kontext hat Apple jedoch auch mit spannungen zu kämpfen. Berichten zufolge schreitet ein [...]

