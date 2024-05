Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Als globaler Marktführer im Bereich der Legacy-Halbleiterausrüstung hat SurplusGLOBAL seine Unternehmensidentität (CI) unter dem kraftvollen Motto "Wir retten die Welt mit Legacy-Halbleiterausrüstung und -teilen!" neu definiert. Diese Neugestaltung der Marke unterstreicht das Engagement des Unternehmens, nachhaltigen Wert für das Ökosystem der Halbleiterindustrie zu bieten und optimierte Lösungen zu liefern, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat SurplusGLOBAL eine entscheidende Rolle dabei gespielt, über 60.000 Einheiten an Legacy-Halbleiterausrüstung an eine weltweite Kundenbasis von mehr als 6.000 Kunden zu liefern. Die Bemühungen um eine Neugestaltung der Marke betonen den Schwerpunkt des Unternehmens auf den Umweltschutz und die Erzeugung wirtschaftlichen Werts durch das Recycling von Legacy-Halbleiterausrüstung und -teilen. Die neue CI und das Motto werben für die Förderung einer Kreislaufwirtschaft innerhalb der Halbleiterindustrie durch die Nutzung von Legacy-Halbleiterausrüstung und -teilen.Die erneuerte Unternehmensidentität von SurplusGLOBAL verbindet das Konzept der Ressourcenwiederverwertung mit der symbolischen Essenz der Halbleiterindustrie in einem zeitgenössischen Design. Dieses Design zeichnet sich durch eine elliptische Form aus, die den Kreislauf der Wiederverwertung repräsentiert, und ein kleines Dreieck auf der linken Seite des "S"-Schriftzugs, das die fortwährende Evolution der Halbleitertechnologie symbolisiert. Diese visuelle Darstellung zielt darauf ab, den transformativen Einfluss der Halbleitertechnologie auf unser Leben zu unterstreichen, ähnlich wie ein einzelner Chip, wenn er mit Maschinen verbunden wird, Wert schaffen kann. Die Mischung aus Weichheit und Kante im Design spiegelt das Engagement von SurplusGLOBAL wider, innovative Lösungen durch flexibles Denken und klare Standards anzubieten.Bruce Kim, CEO von SurplusGLOBAL, äußerte sich zur Unternehmensrichtung: "Unser neues Motto stellt unsere Kernwerte und unsere Vision für die Entwicklung zu einem nachhaltigen Unternehmen für das nächste Jahrhundert lebhaft dar. Als Plattform für Legacy-Ausrüstung und -Teile sind wir bestrebt, eine regenerative Struktur im Ökosystem der Halbleiterindustrie zu fördern, um die kontinuierliche Entwicklung und Lieferung optimierter Lösungen für unsere Kunden sicherzustellen." SurplusGLOBAL hat seinen Fokus von der bloßen Ausrüstungsverteilung auf die Aufbereitung, Herstellung und den Vertrieb und die Herstellung von Teilen erweitert. Diese Expansion verbessert unsere Kundenlösungen und etabliert eine globale Plattform für Legacy-Ausrüstung und -Teile. Die Einführung des Legacy-Teilegeschäfts von SurplusGLOBAL wird voraussichtlich einen signifikanten Beitrag zur Stärkung der zunehmend fragilen Lieferkette für Legacy-Halbleiterausrüstung leisten, indem es die Verteilung dieser essenziellen, wenn auch hochgradig ineffizienten, Legacy-Teile erleichtert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2409543/SurplusGLOBAL_NEW_CI.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2409547/SurplusGLOBAL_NEW_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/surplusglobal-fuhrt-neue-unternehmensidentitat-ein-wir-retten-die-welt-mit-legacy-halbleiterausrustung-und--teilen-302143239.htmlPressekontakt:Rose Lee,marketing@surplusglobal.comOriginal-Content von: SurplusGLOBAL, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172521/5778478