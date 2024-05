FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag seine leichte Korrektur vom Rekordhoch zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18 723 Punkte. Am Freitag hatte er bei gut 18 845 Punkten einen neuen Höchststand erreicht. Die Berichtssaison nimmt am Dienstag noch einmal Fahrt auf, und hält die Anleger auch in den kommenden beiden Tagen auf Trab. Am Dienstag berichtet unter anderem Bayer . Optimismus trieb sie tags zuvor auf das höchste Niveau seit Ende Januar.

USA: - TRÄGER WOCHENSTART - Zum Beginn der neuen Börsenwoche haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 39 431,51 Punkten. Die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen der US-Erzeugerpreise am Dienstag und der Verbraucherpreise am Mittwoch. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets glaubt, dass die Teuerung dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed auch im April nicht viel näher gekommen sein dürfte. "Dem Markt sollte allerdings schon reichen, wenn der leichte Aufwärtstrend in diesem Jahr gestoppt würde. Andernfalls könnte der derzeit noch im Raum stehende September für die erste Zinssenkung wackeln", so Molnar.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in engen Grenzen. Mit Spannung werden im Wochenverlauf Inflationsdaten aus den USA erwartet, die Aufschluss über den Zinskurs der US-Notenbank geben könnten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel um 0,1 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas büßte hingegen 0,3 Prozent ein und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,1 Prozent.



DAX 18742,22 -0,16%

XDAX 18734,31 -0,19%

EuroSTOXX 50 5078,96 -0,12%

Stoxx50 4528,91 0,09%



DJIA 39431,51 -0,21%

S&P 500 5221,42 -0,02%

NASDAQ 100 18198,61 0,21%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,88 -0,01%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0787 -0,03

USD/Yen 156,38 0,11

Euro/Yen 168,69 0,08°



ROHÖL:





Brent 83,46 0,10 USD WTI 79,21 0,09 USD°

