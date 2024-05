Zürich - Am 16. Mai 2024 wird der bekannte Künstler SAYPE ein eindrückliches Bodenbild im Irchelpark der Universität Zürich präsentieren. Mit alltäglichen Darstellungen und riesigen Dimensionen machen seine umweltfreundlichen Bodenbilder auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen aufmerksam - in diesem Fall auf die Arbeit von SOS MEDITERRANEE. Die gemeinnützige Organisation führt im Mittelmeer Rettungseinsätze für Menschen in Seenot durch und ...

