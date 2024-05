DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Hongkong und Seoul bleiben die Börsen wegen des Feiertages Buddhas Geburtstag geschlossen.

TAGESTHEMA

Walmart streicht offenbar Stellen und zentralisiert die Verwaltung. Der US-Handelskonzern entlasse hunderte Mitarbeiter in der Verwaltung und fordere Beschäftigte in kleineren Büros in Dallas, Atlanta und Toronto auf, zu großen Walmart-Standorten wie in die Zentrale nach Arkansas zu wechseln, sagte mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Mitarbeiter dürften immer noch einen Teil der Zeit dezentral arbeiten, solange sie die meiste Zeit in den zentralen Büros tätig seien, so die Informanten weiter. Walmart ist der größte Arbeitgeber der USA mit 1,6 Millionen Mitarbeitern in dem Land, die meisten davon in den Filialen und Lagern. Der Konzern beschäftigt aber auch zehntausende Verwaltungsmitarbeiter.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm vorläufig: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.244,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.279,75 -0,1% Nikkei-225 38.227,78 +0,1% Hang-Seng-Index 19.092,90 -0,1% Kospi 2.730,76 +0,1% Shanghai-Composite 3.143,29 -0,2% S&P/ASX 200 7.717,10 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Behauptet - Die Anleger halten sich im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Mittwoch zurück. Die Preisdaten könnten Hinweise darauf geben, wann die Fed erstmals die Leitzinsen senkt. Die Berichtssaison sorgt indessen für Bewegung bei Einzelwerten. In Tokio gibt der Nikkei-225 leicht nach. Suzuki Motor steigen um 6,6 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Autoherstellers um 21 Prozent gestiegen ist. Auch Suntory Beverage & Food steigen deutlich um 6,8 Prozent, gestützt von guten Erstquartalszahlen mit einem um 39 Prozent gestiegenen Nettogewinn. Eneos Holdings rücken nach der Zahlenvorlage um 11,1 Prozent vor. Im weiteren Tagesverlauf werden auch Inpex (+0,6%) and Sony Group (+0,3%) Geschäftszahlen vorlegen. In Hongkong bewegt sich der HSI kaum vom Fleck, ebenso der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland. In Hongkong warteten die Teilnehmer auf neue Geschäftszahlen der Technologieriesen Tencent (+0,4%) und Alibaba (+1,9%) im späteren Tagesverlauf. ESR Group machen einen Kurssprung um rund 20 Prozent, nachdem der Immobilienfondsmanager ein Privatisierungsangebot von einer Gruppe von Investoren erhalten hat. In Seoul gibt die Aktie des Lebensmittelunternehmens CJ ChilJedang nach Vorlage von Quartalszahlen 5,1 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.431,51 -0,2% -81,33 +4,6% S&P-500 5.221,42 -0,0% -1,26 +9,5% Nasdaq-Comp. 16.388,24 +0,3% 47,37 +9,2% Nasdaq-100 18.198,61 +0,2% 37,43 +8,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 938 Mio 882 Mio Gewinner 1.460 1.292 Verlierer 1.326 1.497 Unverändert 104 93

Wenig verändert - Es fehlten die Impulse. Diese erhofften sich Anleger von den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch. Sie könnten wieder Schwung in die Zinsdebatte bringen. Apple legten um 1,8 Prozent zu. Laut einem Bericht könnte der Technologiekonzern kurz vor einer Vereinbarung zur Nutzung der OpenAI-Technologie für das iPhone stehen. Das wäre ein Rückschlag für Alphabet, die ihr eigenes KI-System vermarkten wolle. Alphabet sanken zunächst deutlich, schlossen am Ende aber 0,3 Prozent im Plus. Intel stiegen um 2,1 Prozent. Der Halbleiterkonzern holt sich für den Bau eines Werkes in Irland offenbar Hilfe eines Finanzinvestors ins Boot. Dieser könnte mehr als 11 Milliarden Dollar an Finanzierung bereitstellen. Kraft Heinz geht den Verkauf von Oscar Mayer an. Der Kurs gewann 0,7 Prozent. Gamestop schossen um 74,4 Prozent empor, nachdem ein bekannter Anleger über die Sozialen Netzwerke erneut mit vagen Kommentaren mobil gemacht und Spekulationen über einen Einstieg geweckt hatte. AMC zogen um 78,4 Prozent an, auch diese "Meme-Aktie" war in der Vergangenheit von Kampagnen in den Sozialen Netzwerken befeuert worden.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,86 -0,4 4,87 44,1 5 Jahre 4,50 -1,2 4,52 50,3 7 Jahre 4,49 -1,1 4,50 52,3 10 Jahre 4,48 -1,4 4,50 60,4 30 Jahre 4,63 -1,5 4,64 65,6

Die Renditen bewegten sich kaum, sie gaben nach den Aufschlägen vom Freitag ganz leicht. Auch am Anleihemarkt dürften die US-Verbraucherpreise die nächsten Impulse setzen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:34 % YTD EUR/USD 1,0786 -0,0% 1,0789 1,0778 -2,3% EUR/JPY 168,71 +0,1% 168,55 168,00 +8,4% EUR/GBP 0,8591 -0,0% 0,8592 0,8607 -1,0% GBP/USD 1,2555 -0,0% 1,2558 1,2522 -1,4% USD/JPY 156,41 +0,1% 156,22 155,88 +11,0% USD/KRW 1.368,35 +0,1% 1.366,31 1.368,48 +5,4% USD/CNY 7,0969 +0,1% 7,0931 7,2348 -0,0% USD/CNH 7,2428 +0,0% 7,2394 7,2416 +2,0% USD/HKD 7,8110 -0,0% 7,8122 7,8116 +0,0% AUD/USD 0,6602 -0,1% 0,6607 0,6604 -3,0% NZD/USD 0,6017 +0,0% 0,6016 0,6009 -4,8% Bitcoin BTC/USD 62.645,01 -0,4% 62.884,99 62.665,95 +43,9%

Der Dollar bewegte sich ernejut kaum. Der HSBC zufolge sind die Daten zur Inflation, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion in den USA in dieser Woche besonders zu beachten. Sollten sie nach unten überraschen, könnte dies den Dollar in eine schwierigere Lage bringen, da dann wieder eine weitere Lockerung der Fed ins Spiel käme.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,25 79,12 +0,2% +0,13 +9,3% Brent/ICE 83,49 83,36 +0,2% +0,13 +9,2%

Mit Aufschlägen von rund 1,0 Prozent zeigten sich die Ölpreise, die damit die Abgaben vom Freitag wieder aufholten. Der chinesische Verbraucherpreisindex war den dritten Monat in Folge gestiegen und deutete damit eine Erholung der Inlandsnachfrage in dem wichtigen Ölverbraucherland an.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.344,18 2.336,77 +0,3% +7,42 +13,7% Silber (Spot) 28,48 28,23 +0,9% +0,26 +19,8% Platin (Spot) 1.003,70 1.000,98 +0,3% +2,73 +1,2% Kupfer-Future 4,82 4,80 +0,3% +0,02 +23,3%

Beim Gold (-1,0%) wurden nach der jüngsten Rally Gewinne mitgenommen.

