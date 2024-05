Die jüngsten Entwicklungen um den Technologieriesen zeigen eine gezielte Expansion in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Unterhaltung. Angesichts der sich abschwächenden Konjunktur und eines härteren Wettbewerbumfelds hat die Firma ein potenzielles Bündnis mit einem führenden KI-Unternehmen angekündigt, um die nächste Version ihres Betriebssystems voranzutreiben und zugleich neue Unterhaltungsfunktionen für die Nutzer ihrer Nachrichten-Abonnementdienste zu entfalten. Mit einem erwarteten Umsatzrückgang von 0,9% im letzten Jahr bleibt die Firma dennoch mit einer starken Brutto-Gewinnmarge positiv aufgestellt und zeigt kontinuierliches Dividendenwachstum. Der Einfluss dieser Strategien könnte sich nicht nur in der Verstärkung der AI-Kompetenzen, sondern auch in der Diversifizierung und Steigerung der Umsatzströme, inklusive neuer Abonnementservices und Anzeigenumsätzen, niederschlagen.

