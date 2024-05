Die Stellantis-Aktie hat in den letzten Monaten deutlich an Wert eingebüßt. In den letzten Wochen hat der Kurs sogar eine wichtige Unterstützung unterschritten. Am Montag hat sich die Aktie jedoch überraschend stark erholt. Das ist der Grund.Nachdem die Stellantis-Aktie Anfang Mai unter den GD200 (20,51 Euro) gerutscht ist, hat sich das ohnehin stark angeschlagene Chartbild weiter eingetrübt. Am Montag legte der Kurs jedoch um 3,7 Prozent zu und klettert wieder über den GD200. Grund dafür dürfte ...

