Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat am Dienstag Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Dabei hat der Konzern die Erwartungen am Markt zwar leicht verfehlt, weshalb die Aktie im frühen Handel auch etwas schwächer notiert. Dennoch bleibt das Wachstumstempo beim DAX-Konzern dank des Rüstungsbooms hoch.Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wie Rheinmetall am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das operative Ergebnis schnellte um 60 ...

