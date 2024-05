The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2024ISIN NameUS0532961093 AUTO1 GROUP UNSP.ADR/0,50XS1600704982 ATHORA NETHERLANDS 17/24US14913Q2V06 CATERP.F.SV. 19/24 MTNFR0013420023 HSBC CE 19/24 MTNXS1410417544 KELLANOVA 16/24XS1611167856 HELLA KGAA 17/24XS1613238457 HYPO VORARLG BK 17-24 MTNDE000HLB2FA0 LB.HESS.THR.CARRARA02G/16DE000LB0Z0N3 LBBW STUFENZINS 14/24DE000DHY4648 NORDLB MTN.HPF S.464CH0311427584 HEATHR.FUND.16/24 MTNXS1520899532 ABBVIE 16/24DE000DFK0R07 DZ BANK IS.C360 22/24DE000HLB48C0 LB.HESS.THR.CARRARA05D/23US14913R2L06 CATERP.F.SV. 21/24 MTNDE000DW6C4G3 DZ BANK IS.A2070XS1615085781 WESTPAC BKG 17/24 MTNAU3FN0048195 NATL AUSTR.B 19/29 FLRXS1613146411 AFR. DEV. BK 17/24 MTN ZOXS1614722806 CAIXABANK 17/24 MTNXS1820759147 LA FIN.ATALIAN 18/25 REGSLU0227177580 SISF-SUS.SWI.EQ. AA INVESTMENT