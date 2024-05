NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem liege das Jahresziel für die Kennziffer nun am unteren Ende der bisherigen Zielspanne. Die Aktie dürfte dem Experten zufolge unter Druck geraten./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 01:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 01:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken