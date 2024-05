© Foto: Raphael Knipping/dpa



Dank geringer Großschäden ist der Gewinn von Hannover Re im ersten Quartal kräftig gestiegen. Am Markt war aber mit mehr gerechnet worden.Die Hannover Rück meldet einen Anstieg ihres Nettokonzerngewinns im ersten Quartal auf 558 Millionen Euro, was einem Wachstum von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt auf vergleichsweise geringe Großschädenbelastungen in diesem Zeitraum zurückzuführen. Analysten hatten allerdings noch bessere Zahlen erwartet. Der Rückversicherer hat in der Vertragserneuerungsrunde zum 1. April leicht höhere Preise durchsetzen können. Der inflations- und risikoadjustierte Preisanstieg des erneuerten Geschäfts betrug 1,5 …