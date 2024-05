Konsortien, an denen Tochtergesellschaften des chinesischen Solarmodulherstellers Longi Solar und des chinesischen Industriekonglomerats Shanghai Electric beteiligt sind, haben sich aus einer öffentlichen Ausschreibung für einen Solarpark in Rumänien zurückgezogen. Die Europäische Kommission leitete zwei Anti-Subventionsuntersuchungen zu ihrer Beteiligung ein, die nun eingestellt wurden. von pv magazine Global Longi und Shanghai Electric haben ihre Gebote aus einer öffentlichen Ausschreibung für ein Photovoltaik-Kraftwerk in Rumänien zurückgezogen. Damit wurden auch zwei Ermittlungsverfahren eingestellt, ...

