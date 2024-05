Die bekannte Online-Apotheke DocMorris mit Firmensitz in der Schweiz gab jetzt die Ergebnisse für das Rückkaufangebot bekannt. Nach Abschluss der Rückkaufangebotsfrist am 13.Mai um 1600 Uhr MESZ gab DocMorris (in der Schweiz ehemals: Zur Rose) die Ergebnisse des Rückkaufangebots für seine ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 bekannt. Die Anzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots angedienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...