NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials mit "Outperform" und einem Kursziel von 133 Euro in die Bewertung aufgenommen. Während sich andere Baustoffhersteller auf die Bedienung spezifischer Märkte konzentrierten, hätten die Heidelberger in erster Linie den Planeten im Blick, schrieb Analyst Anthony Codling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Altruismus sei auch kommerziell klug; der Preis für die Lösung des Kohlenstoffproblems von Zement werde kolossal sein und die Rendite eines einzelnen Marktes in den Schatten stellen. Heute sei Heidelberg Materials die größte ESG-Aktie (Environmental, Social, Governance) des Sektors, morgen könnte sie auch die größte Gewinn-Aktie sein./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 00:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 00:52 / EDT

DE0006047004