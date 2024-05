Seit dem 8. März 2024 hat der Aktienkurs von NVIDIA seine Aufwärtssequenz verlassen und bildete eine Seitwärtsrange aus, die aktuell immer noch intakt erscheint. Fundamental betrachtet rechnet das Management mit stark steigenden Überschüssen, was sich in sinkenden erwarteten KGVs niederschlägt.Das in Großbritannien ansässige Unternehmen ARM verdient durch die Lizenzierung seiner Chipdesigns und durch Lizenzgebühren Geld. Aktuell expandiert ARM in den Markt für Rechenzentren, in dem die Betreiber ...

