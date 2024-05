Die GameStop-Aktie ist wieder in den Schlagzeilen mit einem aktuellen Kurs von 36,87 € und einer beachtlichen Steigerung von 30,32% in der vergangenen Woche. Eine erneute spektakuläre Bewegung versetzt Anleger in Staunen, als der Kurs zeitweise um über 110 Prozent nach oben schoss, um am Handelsende mit einem Gewinn von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...