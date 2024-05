Linz (www.anleihencheck.de) - Die neu veröffentlichten Kreditdaten aus China für April deuten auf eine schwache Finanzierungstätigkeit in China hin, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Bank of China (PBoC) habe betont, dass die Märkte die absolute Wachstumsrate der Kredite nicht übermäßig betonen sollten. Das langsamere Kreditwachstum sei immer noch ausreichend, um die Wirtschaft in den vergangenen Monaten zu stützen. Zudem habe sich die Struktur der Kredite verbessert, um aufstrebenden Industrien mehr finanzielle Unterstützung bieten zu können. Die Kreditnachfrage bleibe somit weiter schwach und Zinssenkungen oder die Zuführung weiterer Liquidität in das System wären nicht wirksam. Daher sei die Finanzpolitik der kurzfristige Schlüssel zur kurzfristigen Ankurbelung der Wirtschaft in China. Der Wechselkurs EUR/CNY (Chinesischer Yuan) bewege sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung zwischen 7,6800 und 7,8600. (14.05.2024/alc/a/a) ...

