FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Kurs zunächst wenig bewegt. Am Vormittag lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stabil auf 130,91 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert 2,50 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen mehrere relevante Wirtschaftsdaten auf dem Programm. In Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis auf die konjunkturelle Entwicklung im Land. In den USA werden Preisdaten von der Unternehmensebene erwartet, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Belang sind.

Darüber hinaus melden sich zahlreiche Vertreter aus den Notenbanken zu Wort. Der Vorsitzende der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, wird am Nachmittag an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Aus der Europäischen Zentralbank (EZB) will sich die deutsche Direktorin Isabel Schnabel äußern./bgf/jha/