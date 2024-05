Düsseldorf (ots) -Als weltweit führende Beauty-Brand freut sich L'Oréal Paris sehr, Heidi Klum als neue Markenbotschafterin bekannt geben zu dürfen. Heidi reiht sich mit Auftakt der Cannes Filmfestspiele am 14. Mai 2024 in die L'Oréal Paris-Familie voller starker Persönlichkeiten ein und ermutigt an der Seite von unter anderem Helen Mirren, Eva Longoria, Andie MacDowell und Kendall Jenner Frauen weltweit dazu, stolz und selbstbewusst aufzutreten - und sich dabei ganz unverstellt schön zu fühlen."Ich könnte als neue Botschafterin von L'Oréal Paris nicht stolzer sein. Als größtes Beauty Unternehmen weltweit wird die Marke von so vielen starken Frauen repräsentiert, jetzt bin auch ich ein Teil davon", betont Heidi Klum. "Dabei geht es um so viel mehr als Beauty. Es geht um innere Stärke, Selbstbewusstsein, den Ausdruck von Weiblichkeit und darum, sich stark zu fühlen. Lasst euch von niemanden da draußen kleiner reden als ihr seid! Ihr alle verdient es euch schön zu fühlen!"Als Vorreiterin offen zelebrierter Selbstliebe und strahlendem Selbstbewusstsein verkörpert Heidi Klum auf inspirierende und authentische Weise die von Grund auf gelebten Werte von L'Oréal Paris. Sie setzt ein Zeichen für Stärke und den Zusammenhalt von Frauen weltweit und wird die Vision selbstbestimmter Schönheit gemeinsam mit L'Oréal Paris verstärkt nach außen tragen.ÜBER HEIDI KLUMHeidi Klum ist Supermodel, eine einzigartige Entrepreneurin, Fernsehmoderatorin und Mutter von vier Kindern, die sich großer Beliebtheit erfreut: Ihr Einfluss reicht weit über die Modewelt hinaus, wo sie sich als kulturelle Ikone und Vorbild für kommende Generationen zeigt. Ihre magnetische Persönlichkeit, ihr Ehrgeiz und ihr vielseitiges Talent haben ihr im Laufe ihrer Karriere etliche Erfolge beschert. Sie war das erste deutsche Model, das ein Victoria's Secret Angel wurde, sie war für bereits 21 Emmy Awards nominiert und hat 2013 einen Emmy gewonnen. Sie inspiriert damals wie heute Mädchen und Frauen weltweit und beweist, dass mit harter Arbeit, Entschlossenheit und einer Leidenschaft für Kreativität zweifellos alles möglich ist. Über ihre jahrzehntelange internationale Karriere hinweg, hat sie es immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden und mit dem Geist der Zeit zu gehen. Im kommenden Jahr zelebriert sie bereits die 20.Staffel "Germany's Next Topmodel".DER START IHRER PARIS ERA ALS "WOMEN OF WORTH"Heidi Klum kann mit 50 Jahren voller Stolz auf die vergangenen Lebensabschnitte zurückblicken. Von ihrer Girl Next Door Era über ihre Angel Era, bis hin zu ihrer Working Mum Era, nie hat sie aufgehört, sich weiterzuentwickeln und sich dabei selbst treu zu bleiben. Nun eröffnet Heidi ihre ganz persönliche Paris Era gemeinsam mit L'Oréal Paris- als Frau, die ihre eigene Geschichte schreibt und für diese bedingungslos einsteht."Wir sind sehr stolz, dass wir Heidi Klum als Markenbotschafterin für L' Oréal Paris gewinnen konnten", so Laura Branik, General Manager L'Oréal Paris D-A-CH. "Für uns ist Heidi der Inbegriff einer modernen, nahbaren Frau, welche viele Facetten verkörpert und sich dabei stets treu bleibt. Daher freuen wir uns, mit ihr auf den unterschiedlichsten Kategorien zusammenarbeiten zu dürfen. In ihrer ersten Kampagne für L'Oréal Paris wird Heidi für die Gesichtspflege Revitalift Laser stehen."Als Markenbotschafterin wird Heidi, charakterisiert durch ihre Authentizität und Vielseitigkeit, die bedeutsame Botschaft von L'Oréal Paris "I am Worth it" verstärkt in die Welt tragen und Frauen auf der ganzen Welt darin bestärken, zu sich selbst zu stehen und das Leben ganz zwanglos nach ihren eigenen, individuellen Vorstellungen zu gestalten.Pressekontakt:HEIKE LEDERHEAD OF BRAND COMMUNICATIONHEIKE.LEDER@LOREAL.COMREICHERT+ COMMUNICATIONSLOREAL@REICHERTPLUS.COMOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73372/5778620