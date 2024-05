Hamburg (ots) -- Fusion-Dachzelt für zahlreiche Pkw-Modelle- Innovative Kombination aus Hartschalen- und Faltdachzelt- Exklusiver Preisvorteil für Tchibo Kunden- Panorama-Öffnung mit Dachterrassen-Charakter- Umfangreiches Camping-Zubehör in der Tchibo WochenweltWeitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Tchibo Newsroom.Dachzelte heben das Thema Camping auf ein völlig neues Niveau. In knapp zwei Meter Höhe, um genau zu sein. Zelten auf dem Auto - da bleibt jede Ameise draußen. Das Roof Space 2, ein innovatives Fusion-Dachzelt, gibt es jetzt mit exklusiven Tchibo Vorteil. Erhältlich ist es ab dem 14. Mai bis zum 11. November 2024 im Onlineshop unter tchibo.de/dachzelt zum Preis von 3.499 Euro. Der Clou: Es kombiniert die Robustheit einer Hartschale mit den Vorzügen eines klassischen Faltdachzelts. Tchibo Kunden erhalten beim Kauf ein Panorama-Moskitonetz im Wert von 150 Euro gratis dazu. Parallel dazu gibt es passendes Camping-Zubehör in der Tchibo Wochenwelt.Stabiler Alu-Koffer auf dem AutodachVerpackt ist das Roof Space 2 in einem robusten Hartschalen-Koffer aus Aluminium. So geht es geschützt vor äußeren Einflüssen auf Reisen - ob nun zum Badesee um die Ecke oder zur Wüsten-Safari durch Afrika.Passend für viele Pkw: In nur zehn Minuten fixiertDas Roof Space 2 passt durch sein Gewicht von 67 Kilo und seine Grundmaße von 155 x 136 cm auf fast jeden Pkw. Es wird auf normalen Dach-Grundträgern sicher verschraubt. Das passende Montageset ist dabei, drei Personen benötigen für die Installation gerade mal 10 bis 15 Minuten. Und dann beginnt das Abenteuer.Aufbau vor Ort: 2 Minuten!Am Ziel der Reise ist das Dachzelt innerhalb von 2 Minuten einsatzbereit. Durch die Verwendung von Gasdruckfedern funktionieren Auf- und Abbau halbautomatisch mit wenigen Handgriffen. Für Stabilität auch bei stärkerem Wind sorgen fest verbaute Zeltstangen aus Aluminium sowie eine einzigartige Stahlseil-Struktur wie bei einer Hängebrücke. Über eine Außenleiter gelangt man in das Zelt.Panorama-Funktion: Dachterrasse mit WeitblickBeim Roof Space 2 lässt sich die komplette Front mit wenigen Handgriffen öffnen. Diese Panorama-Funktion macht aus einem Teil des Zeltes eine Dachterrasse - und sorgt so für einen freien Blick in die Natur. Vor Mücken & Co. schützt bei Bedarf ein Moskitonetz im Wert von 150 Euro, das Tchibo Kunden gratis erhalten. Nachts lassen sich alle Fenster verdunkeln. Regendichte Belüftungsöffnungen sorgen jederzeit für gutes Klima.Bequeme Schaumstoff-Matratze und viel Stauraum für GepäckIm aufgebauten Zustand ist das Roof Space 2 sehr geräumig: 250 cm lang, 150 cm breit und bis zu 130 cm hoch. Die 205 x 135 cm große Liegefläche bietet zwei Abenteurern bequem Platz, zusätzlich kann ein kleineres Kind mitreisen. Die fünf Zentimeter dicke Schaumstoff-Matratze wird ergänzt um einen ein Zentimeter dicken Antikondensationsmesh - alles verpackt in einem waschbaren Steppbezug.Hinter der Matratze befindet sich ein 30 Zentimeter tiefer Stauraum für persönliche Gegenstände, etwa Rucksäcke oder Schuhe. Für Handy, Portemonnaie, Schlüssel und anderen Kleinkram gibt es integrierte Taschen an den Zeltwänden. Im geschlossenen Koffer ist Platz, um darin während der Fahrt Schlafsack und Kopfkissen unterzubringen.Regensicher und atmungsaktivAls Zeltstoff kommt ein robustes Polyester-Ripstop-Gewebe mit 320g/qm zum Einsatz. Die Wassersäule von 3000 mm sorgt für Regenfestigkeit bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität. Spezielle Reißverschlüsse verhindern Geräusche bei Wind.Roof Space - eine junge Marke aus BremenTchibo unterstützt mit der Kooperation zwei junge Gründer aus der Nähe von Bremen. Roof Space wurde 2020 von den Freunden Immanuel Schneider und Jakob Heider gegründet. Ihr erstes Dachzelt entwickelten die beiden, wie es sich für ein Start-up gehört, in einer Garage. Der Ingenieur und der Kaufmann kennen sich bereits aus der Schulzeit und waren viel gemeinsam auf Reisen. Mit dem neuen Roof Space 2 wollen die Gründer nun hoch hinaus. Scheint zu klappen: Soeben haben sie den German Design Award 2024 erhalten.Pressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5778634