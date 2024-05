Berlin (ots) -Die einzigartige Karriere der wohl berühmtesten Ente der Welt begann am 9. Juni 1934, als Donald Duck im Film "Die kluge kleine Henne" erstmals weltweit zu sehen war. 90 Jahre später präsentiert Egmont Ehapa Media die turbulente und faszinierende Geschichte aus dem Leben des Superstars im goldenen "DONALD DUCK 90" Magazin. Am 21. Mai 2024 erscheint das 100-seitige Magazin im Handel. In einem außergewöhnlichen Portrait wird darin die Karriere des "Tollpatsches der Herzen" vom Anfang als Micky Maus-Sidekick bis hin zu seinem kometenhaften Aufstieg zum Megastar beleuchtet. Zudem geben sich Prominente die Ehre, den Erpel mit ganz besonderen Glückwünschen hochleben zu lassen. Darunter sind Hella von Sinnen, Mark Benecke, Guido Cantz, Andy Borg, Ralph Ruthe und Jan SEVEN Dettwyler.Neben dem Magazin-Highlight verspricht Magazin-Verleger Jörg Risken viele Sonderpublikationen zum Großereignis: "Zum Donald Duck Jubiläum haben wir für unsere Fans ganz besondere Highlights entwickelt. Allem voran eine vierteilige Sonderedition von Walt Disney Lustiges Taschenbuch mit einer Auswahl von neuen Donald-Comics und Klassikern aus den vergangenen Jahrzehnten." "Unsere Leserschar kann sich auf viele tolle Donald-Bücher freuen. Auch an unserem Messestand beim Internationalen Comic-Salon Erlangen Ende Mai steht Donald im Mittelpunkt und wir halten jede Menge Überraschungen bereit," ergänzt Buch-Verleger Wolf Stegmaier.Umfassende Informationen zum großen Donald Duck-Jubiläum und unseren Jubelprodukten finden Sie in unserem digitalen Presseportal. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "90 Jahre Donald Duck". Nach der Freischaltung können Sie mit dem Download des Bild- und Informationsmaterials beginnen.Das Magazin "DONALD DUCK 90" (D: EUR 7,99; A: EUR 8,50; SFR 14,20) ist ab dem 21. Mai 2024 im Handel, bei SWOOSH! und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich. Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5778632