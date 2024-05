CrowdStrike Holdings, ein führendes Unternehmen im Bereich cloud-basierter Sicherheitslösitäten, erlebte eine leichte Aktienpreissenkung von 0,49% auf $319,18, was hinter dem Gesamtverlust des S&P 500 zurückblieb. Über den letzten Monat verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Wertzuwachs von 3,79%, womit es sowohl den Computer- und Technologiesektor als auch den S&P 500 übertraf. Analysten prognostizieren für die kommende Gewinnveröffentlichung des Unternehmens im Juni 2024 ein Einkommen von $0,89 pro Aktie, was einem jährlichen Wachstum von 56,14% entspräche. Die erwartete Umsatzprognose beläuft sich auf $904,82 Millionen, was einer Steigerung von 30,65% im Vergleich zum Vorjahresquartal gleichkommt.

Erweiterte Partnerschaft und Wachstumspotenzial

In der Zwischenzeit kündigte das US-amerikanische Cybersicherheitsunternehmen eine vertiefte Partnerschaft mit Google Cloud an, um die [...]

Hier weiterlesen