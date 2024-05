Cisco Systems, Inc. steht kurz davor, die Ergebnisse für das dritte Quartal nach Börsenschluss am 15. Mai zu veröffentlichen. Analysten prognostizieren für das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen einen Quartalsgewinn von 83 Cent pro Aktie, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 86 Cent darstellt. Die Spannbreite der erwarteten Umsätze liegt zwischen $12,1 und $12,3 Milliarden, wobei diese Zahlen auf die derzeitige vorsichtige Wirtschaftslage und Herausforderungen wie verschobene Produktimplementierungen und eine insgesamt geringere Nachfrage zurückzuführen sind.

Dividende als Anlegermagnet

Trotz der kürzlichen Ankündigung neuer multifunktionaler Kollaborationsgeräte für hybrides Arbeiten und einer soliden Basis wiederkehrender Einkünfte, bleibt die Nachfrage im Unternehmensgeschäft sowie bei Diensteanbietern [...]

Hier weiterlesen