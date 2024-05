Driebergen-Rijsenburg, Niederlande - 14. Mai 2024 - 07:30. Auf der Grundlage der Bewertung der Handelbarkeit von Triodos Aktienähnlichen Rechten (TAR) auf der Multilateralen Handelsplattform (MTF) ist die Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) zu dem Schluss gekommen, dass der Handel von TAR auf dem MTF nicht die adäquat funktionierende Handelslösung bietet, die TAR-Inhaber:innen erwarten. Auch mögliche Verbesserungen des MTF werden als unwahrscheinlich angesehen, um die festgestellten Einschränkungen ausreichend zu beheben. Daher hat die Triodos Bank beschlossen, mit den Vorbereitungen für die Notierung der TAR an der Euronext zu beginnen.Am 20. Dezember 2023 gab die Triodos Bank bekannt, dass sie mit dem MTF-Bewertungsprozess begonnen hat, der sich auf die Handelbarkeit, Preisbildung und Liquidität sowie die operative Leistung und Zugänglichkeit des MTF konzentrieren wird. Die Triodos Bank beauftragte drei unabhängige Dritte - Deloitte Financial Advisory B.V. (Deloitte), Oaklins Equity & ECM Advisory B.V. (Oaklins) und Ipsos B.V. (Ipsos) - mit der Durchführung von Analysen und der Erstellung von Berichten für die Bewertung. Die Triodos Bank hat diese Berichte sorgfältig geprüft. Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zu dieser Pressemitteilung zu entnehmen. Die erwähnten Berichte und die Überlegungen der Triodos Bank sind auf unserer Website in englischer Sprache öffentlich zugänglich (www.triodos.com/mtfevaluation).Jeroen Rijpkema (CEO und Vorsitzender des Vorstands der Triodos Bank): "Die MTF-Notierung hat noch nicht die adäquat funktionierende Handelslösung geliefert, die von TAR-Inhaber:innen und der Triodos Bank gewünscht wurden. Wir haben geprüft, ob durch Verbesserungen der Funktionsweise des MTF die festgestellten Probleme wirksam gelöst werden können. Parallel dazu haben wir die Möglichkeit in Betracht gezogen, eine Notierung der TAR an einem anderen Handelsplatz anzustreben. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Notierung an der Euronext eine bessere Zugänglichkeit und damit eine bessere Übereinstimmung mit neuen und bestehenden Anlegern bieten würde, während unsere Mission, unsere Werte und unser Ziel, ein Vorreiter im nachhaltigen Bankgeschäft zu sein, unverändert bleiben."Die wichtigsten Erkenntnisse der Evaluierung• Mit der MTF-Notierung ist es gelungen, die Handelbarkeit auf einer externen Handelsplattform nach marktgerechten Preisen wiederherzustellen.• Das MTF hat seit Beginn der Notierung erfolgreich wöchentliche Auktionen durchgeführt.• Die Preisbildung der TAR auf dem MTF wird durch die begrenzte Liquidität beeinträchtigt.• Die Forschungsergebnisse zur Zugänglichkeit und operativen Leistung bestätigen, dass die TAR-Inhaber:innen Probleme mit dem Onboarding und den Interaktionen auf der MTF-Plattform hatten.• Die Bewertung zeigt, dass eine bedeutende Gruppe bestehender und potenzieller neuer Anleger nicht in der Lage war oder bereit ist, sich an einem MTF zu registrieren und dort zu handeln.Insgesamt zeigen die Ergebnisse der MTF-Evaluierung und die eigenen Beobachtungen der Triodos Bank, dass die MTF-Notierung noch nicht die adäquat funktionierende Handelslösung bietet, die von den TAR-Inhaber:innen und der Triodos Bank gewünscht wird. Darüber hinaus werden mögliche Verbesserungen des MTF als nicht oder nur unzureichend geeignet erachtet, um eine strukturelle Lösung für die Zugänglichkeit und Liquidität zu bieten. Nach Abwägung der Bewertung, der Möglichkeit, eine Notierung an einem anderen Handelsplatz anzustreben, und der Interessen der Triodos Bank und ihrer Interessengruppen hat die Triodos Bank beschlossen, mit den Vorbereitungen für eine Notierung an der Euronext zu beginnen. Ziel der Triodos Bank ist es, durch eine solche Notierung mögliche Hindernisse zu beseitigen, um die Möglichkeiten für Investitionen in die TAR zu verbessern und die Liquidität weiter zu erhöhen. An der Euronext wird der Preis der TAR weiterhin sowohl von den Käufern als auch von den Verkäufern der TAR bestimmt werden, wie dies bereits jetzt auf dem MTF der Fall ist. Die Handelsmethodik wird sich von einem Auktionsverfahren zu einem kontinuierlichen Handel ändern. Die Mission und die Werte der Triodos Bank werden die gleichen bleiben wie bisher.Nächste SchritteDie Triodos Bank wird mit den Vorbereitungen für die Notierung der TAR an der Euronext beginnen. Zu den Vorbereitungen gehört eine außerordentliche Hauptversammlung, um die Zustimmung der TAR-Inhaber:innen zu der Entscheidung für eine Notierung der TAR an der Euronext einzuholen. Darüber hinaus wird die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden eingeholt werden. In der Zwischenzeit werden sich die Triodos Bank und Captin um eine weitere Optimierung des MTF bemühen, da der Handel dort bis zur Notierung an der Euronext fortgesetzt wird, und sie werden gemeinsam an der Vorbereitung der Notierung und des künftigen Handels an der Euronext arbeiten.Pressemitteilung:https://www.triodos.de/pressemitteilungen/2024/triodos-bank-bereitet-sich-auf-notierung-an-der-euronext-vor