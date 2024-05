Chart des Tages | EURUSD (14.05.2024)

EURUSD ist eines der Devisenpaare, die es heute zu beobachten gilt. Die erste potenzielle Quelle der Volatilität wird die Veröffentlichung des deutschen ZEW-Index für Mai um 11:00 Uhr deutscher Zeit sein. Es wird erwartet, dass sich die Indizes der wirtschaftlichen Einschätzung und der aktuellen Lage verbessern werden. Die wichtigere Veröffentlichung ist für 14:30 Uhr angesetzt - der US PPI Inflationsbericht für April. PPI-Daten sind in der Regel von zweitrangiger Bedeutung, da sie in der Regel nach den VPI-Daten veröffentlicht werden. In diesem Monat werden die PPI-Daten jedoch vor den VPI-Daten veröffentlicht (Mittwoch, 13:30 Uhr MESZ) und könnten die Erwartungen für diese Veröffentlichung beeinflussen. Dies wird jedoch nicht das Ende der potenziellen Auslöser für EURUSD-Volatilität sein. Der Fed-Vorsitzende Powell und EZB-Mitglied Knot werden um 16:00 Uhr an einer moderierten Diskussion teilnehmen, und Kommentare zur Geldpolitik sind wahrscheinlich.

Ein Blick auf das EURUSD-4-Stundenchart zeigt, dass das Hauptwährungspaar in letzter Zeit höher gehandelt wurde. Die kurzfristige Erholungsbewegung brachte das Paar über den Widerstandsbereich von 1,0790, wo sich vorherige Kursreaktionen, die Abwärtstrendlinie und das 50%-Retracement des in der ersten Märzhälfte 2024 gestarteten Abwärtsimpulses befinden. Zunächst sah es so aus, als könnten die Bullen die Paarung nach oben treiben, doch der Vormarsch wurde gestoppt und die Paarung begann zurückzugehen. Eine dovishe Überraschung bei den PPI-Daten (die niedriger ausfielen als erwartet) könnte heute für eine Bewegung über 1,0800 sorgen...

