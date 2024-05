FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Cancom sind am Dienstag nach Zahlen auf den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert. Die Papiere des IT-Dienstleisters gewannen 7,5 Prozent auf 31,74 Euro. Analyst Armin Kremser von der DZ Bank attestierte den Bayern in seiner ersten Reaktion einen guten Jahresstart.

"Zwar dauert die Flaute in Deutschland an, doch dürfte der Druck im öffentlichen Sektor weiter zunehmen, neue und modernere Hardware anzuschaffen, da die Anforderungen an IT-Landschaften - unter anderem durch KI-Anwendungen - wachsen", erklärte Kremser. "Darüber hinaus zeigt sich, dass die im letzten Jahr getätigte Großakquisition ein sinnvoller Schritt für Cancom war, der sich bereits jetzt auszahlt."/ag/jha/