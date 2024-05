Uber hat das Foodpanda-Geschäft in Taiwan von Delivery Hero gekauft. Gleichzeitig sichert sich der US-Fahr- und Lieferdienst auch eine Beteiligung an dem MDAX-Konzern, womit dem stark verschuldeten Essenslieferdienst Millionen in die Kasse fließen. Die Anleger zeigen sich erfreut - die Delivery-Hero-Aktie notiert zweistellig im Plus.Uber bezahlt für das Geschäft 950 Millionen Dollar, der Verkauf soll im ersten Halbjahr 2025 abgewickelt werden. Der US-Konzern beteiligt sich zudem über eine Kapitalerhöhung ...

