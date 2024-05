Wien (www.anleihencheck.de) - Aufgrund eines leeren Datenkalenders gab es gestern kaum nennenswerte Impulse an den europäischen Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der zuletzt rekordhungrige DAX habe daher am Montag eine Verschnaufpause eingelegt, bleibe aber in Sichtweite seines Rekordhochs vom Freitag. Die vergangene Handelswoche habe der deutsche Leitindex mit einem Plus von insgesamt 4,3% beendet - es sei die beste Woche seit November vergangenen Jahres gewesen. Auch im übrigen Europa hätten sich die Aktienkurse nur wenig bewegt. Mit Blick auf den Makrokalender erwarten uns heute aktuelle Veröffentlichungen zur europäischen Konjunktur, so die Analysten der RBI. Mit dem deutschen ZEW werde ein Frühindikator für den Monat Mai veröffentlicht. Dieser habe zuletzt ein positives Stimmungsbild hinsichtlich der Zukunftserwartungen gezeigt (April: 42,9 Punkte), während die Einschätzungen zur aktuellen Lage pessimistischer ausgefallen seien (April: -79,2). Die Analysten der RBI erwarten, dass beide Komponenten im Mai etwas zulegen könnten (Zukunftserwartungen: 47,5 Punkte, aktuelle Lage: -76,3 Punkte). Die Konjunkturerwartungen für die übrige Eurozone würden dabei ein ähnliches Bild zeigen. ...

