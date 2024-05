© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa



Uber hat am Dienstag einen Deal im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar angekündigt, um das Foodpanda-Geschäft von Delivery Hero in Taiwan zu übernehmen. Die Delivery-Hero-Aktie legt um ein Fünftel ihres Wertes zu.Zudem wird Reuters zufolge Uber neue Aktien des deutschen Unternehmens kaufen. Dieser Schritt soll die Liquidität von Delivery Hero stärken, das mit wachsendem Wettbewerb in Asien zu kämpfen hat. Asien ist für Delivery Hero der größte Markt. Doch um die Rentabilität zu steigern, veräußere das Unternehmen einige seiner Vermögenswerte in der Region. Hohe Ausgaben für Rabatte und Werbeaktionen belasten derzeit die Gewinne der Unternehmen. Die Kunden angesichts steigender Inflation und …