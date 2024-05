Nordex hat seine Ergebnisse für Q1 '24 mit einem anhaltend positiven Trend veröffentlicht. Der Umsatz in Q1 '24 stieg um 29% gegenüber dem Vorjahr, was ein hervorragendes Ergebnis ist, nachdem der Umsatz in Q3 und Q4 '23 stagnierte. Die Bruttomarge konnte auf einem hohen Niveau von 19,6 % gehalten werden, was den Erfolg der Strategie widerspiegelt, Materialschwankungen durch modifizierte Verträge an die Kunden weiterzugeben. Dies führte zu einem EBITDA von EUR 53 Mio. (Q1 '23: EUR -115 Mio.), ein sehr guter Wert für das normalerweise schwache erste Quartal, das üblicherweise durch geringere Installationen aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen gekennzeichnet ist. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung und bestätigen ihr Kursziel von EUR 22,00. Die Analysten von mwb research sind der Ansicht, dass Nordex aufgrund der guten Vertragskonditionen und der anhaltend starken Auftragsdynamik (Auftragseingang insgesamt ca. 78% yoy) nun den Sprung zu einem langfristig profitablen Wachstum geschafft hat. The full update can be downloaded under https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken