FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Umsatz des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe die Konsensschätzungen etwas verfehlt, wogegen das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele auf Basis konstanter Währungskurse habe Bayer bestätigt. Allerdings habe der Gegenwind durch Wechselkurseffekte seit der erstmaligen Bekanntgabe des Ausblicks im März zugenommen, weshalb der entsprechende Ausblick reduziert worden sei. Die Konsensprognosen dürften daher sinken./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

